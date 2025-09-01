وزارة الشباب والاتحاد العربي للتطوع يبحثان التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب رائد العدوان ورئيس الاتحاد العربي للتطوع حسن بو هزاع، اليوم الاثنين، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في دعم العمل التطوعي.

وقال العدوان خلال اللقاء، إن التطوع قيمة مجتمعية عليا وسمة ارتبطت باسم الأردن وأبنائه وبناته، مبيناً أنه بتضافر الجهود الوطنية أصبح للعمل الاجتماعي التطوعي مكانة بارزة في خطط وأولويات الحكومة.



وأكد حرص الوزارة بالتعاون مع شركائها، على تنظيم وتوحيد الجهود التطوعية للأفراد والمؤسسات والفرق، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويلبي الأولويات واحتياجات المجتمعات المحلية.



وأشار إلى أن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي أُطلقت برعاية كريمة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لتعزيز ثقافة التطوع، وتشجيع روح المبادرة والابتكار والتميّز في العمل التطوعي، وتقدير جهود الأفراد والمؤسسات المساهمة والداعمة للعمل التطوعي.

وأعرب العدوان عن تطلع الوزارة إلى التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد العربي للتطوع، وبما يضمن تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مختلف أشكال التطوع، والمضي قُدماً نحو تعميم التجربة الأردنية في التطوع والجائزة على المستوى الإقليمي.



من جانبه، هنأ بو هزاع باعتماد عمان عاصمة للشباب العربي لعام 2025، مشيرا الى جهود الاتحاد العربي في مجال التطوع والجوائز الإقليمية والعالمية التي تمنح للمشاريع التطوعية، ودور الاتحاد في تنفيذ البرامج التدريبية ودعم ومساعدة الجهود العربية والمحلية المتصلة بالأعمال التطوعية.



ولفت إلى أن المبادرات التطوعية الأردنية حاضرة دوماً في المراكز المتقدمة للجوائز الإقليمية والعالمية، مؤكداً حرص الاتحاد على تنفيذ برامج تدريبية للمتطوعين والعاملين في المؤسسات التطوعية في الدول العربية.