أمين عام الصحة يتفقد مراكز صحية في جرش

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول اليوم الاثنين، مديرية صحة جرش واطلع على سير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الشبول خلال الجولة التي رافقه فيها محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، حرص وزارة الصحة الدائم على رفع كفاءة خدماتها في المحافظة، وتعزيز البنية التحتية للمراكز الصحية وبما يضمن توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية للمراجعين.



بدوره، أكد خريسات أهمية تكاتف الجهود والعمل التشاركي بين مختلف المؤسسات لخدمة أبناء المحافظة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.



من جهته، قدم مدير صحة جرش الدكتور صائب أبو عبود، شرحاً حول خدمات المديرية، مؤكداً الحرص على متابعة شكاوى المواطنين وملاحظاتهم للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.



وزار الشبول أيضاً مركز صحي القادسية الأولي، واطلع على خدماته واستمع إلى ملاحظات واحتياجات الموظفين والمواطنين لتطوير مستوى الخدمة.