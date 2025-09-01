أمين عام الصحة يتفقد مراكز صحية في جرش

وأكد الشبول خلال الجولة التي رافقه فيها محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، حرص وزارة الصحة الدائم على رفع كفاءة خدماتها في المحافظة، وتعزيز البنية التحتية للمراكز الصحية وبما يضمن توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية للمراجعين.
بدوره، أكد خريسات أهمية تكاتف الجهود والعمل التشاركي بين مختلف المؤسسات لخدمة أبناء المحافظة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.
من جهته، قدم مدير صحة جرش الدكتور صائب أبو عبود، شرحاً حول خدمات المديرية، مؤكداً الحرص على متابعة شكاوى المواطنين وملاحظاتهم للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.
وزار الشبول أيضاً مركز صحي القادسية الأولي، واطلع على خدماته واستمع إلى ملاحظات واحتياجات الموظفين والمواطنين لتطوير مستوى الخدمة.
كما تفقد مركز صحي جرش الشامل، الذي يخضع حالياً لأعمال صيانة شاملة، واطلع على نسب الإنجاز والتحسينات التي ستنعكس إيجاباً على واقع الخدمة الصحية بعد الانتهاء من المشروع.
-
أخبار متعلقة
-
بدء أعمال صيانة طريق الرصيف الملوكي في معان لضمان سلامة المسافرين
-
العضايلة: الأردن أبقى على أولوية القضية الفلسطينية خلال رئاسته لمجلس الجامعة العربية
-
الزراعة: حملة ترقيم المواشي تكشف حيازات وهمية تحصل على أعلاف
-
بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة لمشروع طريق إربد الدائري
-
البريد الأردني يبحث ووزارة العدل توسيع التعاون
-
وزارة الشباب والاتحاد العربي للتطوع يبحثان التعاون المشترك
-
"المدن الصناعية": زيادة نسب البناء على الأراضي حافز للاستثمار
-
الملك يثمّن نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة