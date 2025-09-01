بدء أعمال صيانة طريق الرصيف الملوكي في معان لضمان سلامة المسافرين

وتشمل أعمال الصيانة كشط الخلطة الإسفلتية القائمة، وإجراء الحقن والترقيعات اللازمة، وإعادة رصف الطريق بطبقة إسفلتية جديدة، إلى جانب أعمال الدهان وتركيب العواكس الأرضية لتعزيز السلامة المرورية.
وتأتي هذه الصيانة في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه الوزارة للحفاظ على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، حيث يعد طريق الملوكي أحد الطرق الحيوية التي تربط بين المحافظات وتدعم حركة النقل التجاري والاقتصادي.
وتهدف الصيانة الدورية للطرق إلى ضمان سلامة المستخدمين، وإطالة العمر الافتراضي للطرق، وتقليل تكاليف الصيانة المستقبلية.
يذكر أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدة مشاريع تطويرية على أجزاء أخرى من طريق الملوكي في عدة محافظات، تشمل تحسين التقاطعات، وتركيب أنظمة إنارة متطورة، وإنشاء طرق موازية في بعض المناطق لتخفيف الضغط عن الطرق الرئيسية.
وتندرج هذه المشاريع ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطرق في مختلف مناطق المملكة.
وأهابت الوزارة بمستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بالشواخص المرورية التحذيرية والإرشادية، والتعليمات الصادرة عن الوزارة ومديرية الأمن العام، لضمان سلامتهم وسلامة فرق العمل خلال فترة التنفيذ.
