البريد الأردني يبحث ووزارة العدل توسيع التعاون

الوكيل الإخباري- بحثت مدير عام شركة البريد الأردني هنادي الطيب، خلال لقائها أمين عام وزارة العدل خلود العبادي، سُبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. اضافة اعلان





وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الإثنين، جرى خلال اللقاء بحث تعزيز الشراكة الحالية من خلال تنفيذ ربط إلكتروني بين أنظمة البريد الأردني ووزارة العدل، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التكامل والكفاءة التشغيلية وتبادل البيانات بشكل آمن.



كما تم بحث تقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والإلكترونية من خلال البريد الأردني في المواقع التابعة لوزارة العدل، لتوفير الوقت والجهد على المراجعين وتبسيط إجراءات الدفع، وسبل دعم التحول الرقمي .

