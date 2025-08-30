السبت 2025-08-30 11:09 م
 

وفاة بمشاجرة في عمان

مديرية الأمن العام
الامن العام
 
السبت، 30-08-2025 09:30 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   وقعت مشاجرة مساء اليوم بين شخصين في منطقة الوحدات ، واقدم خلالها شخص على طعن آخر بمنطقة الرقبة مما أدى إلى وفاته .

اضافة اعلان

 

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى البشير الحكومي،  وتم ضبط الجاني .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شعار جامعة الدول العربية

فلسطين "اللجنة الوزارية بشأن غزة" تدعو الإدارة الأميركية لإعادة النظر بقرار عدم منح تأشيرات لوفد فلسطين

الدنمارك

عربي ودولي الدنمارك تدعم تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا الأحد

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال : مقتل ضابطين وإصابة آخرين على يد المقاومة جنوب القطاع

مديرية الأمن العام

خاص بالوكيل وفاة بمشاجرة في عمان

إربد

أخبار محلية لجنة مجلس محافظة إربد تناقش موازنة 2026

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين

وزير النقل نضال القطامين خلال جلسة قطاع النقل والخدمات اللوجستية

أخبار محلية وزير النقل: منظومة النقل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني



 
 





الأكثر مشاهدة