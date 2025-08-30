وفاة بمشاجرة في عمان

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقعت مشاجرة مساء اليوم بين شخصين في منطقة الوحدات ، واقدم خلالها شخص على طعن آخر بمنطقة الرقبة مما أدى إلى وفاته .

