جهاز الأمن الأوكراني يوجه اتهامات جديدة لقديروف

وأفاد جهاز الأمن الأوكراني في بيان نُشر على قناته في "تلغرام": "أبلغ محققو جهاز الأمن قديروف غيابياً بالاشتباه بـ'انتهاكه قوانين وأعراف الحرب' بموجب المادة 438 من القانون الجنائي الأوكراني".
وأدرج جهاز الأمن الأوكراني قديروف على قائمة المطلوبين في نوفمبر 2022.
ووفقاً لقاعدة بيانات الجهاز، وُجهت إليه تهمتان، "شن حرب عدوانية والقيام بأعمال عسكرية عدوانية".
وفي وقت لاحق، رد قديروف على إجراءات جهاز الأمن الأوكراني، مشيراً إلى أنه "كان قد زار أوكرانيا عدة مرات ولم يلاحظ أي شخص يحاول القبض عليه".
روسيا اليوم
