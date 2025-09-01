الإثنين 2025-09-01 08:01 م
 

العضايلة: الأردن أبقى على أولوية القضية الفلسطينية خلال رئاسته لمجلس الجامعة العربية

الإثنين، 01-09-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري- قال مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، إن الأردن كان حريصا خلال رئاسته للدورة العادية 163 لمجلس الجامعة العربية على إبقاء القضية الفلسطينية العنوان الأبرز والأولوية الأولى على جدول أعمال الدورة، نظراً لما تمر به من ظروف غير مسبوقة وتعانيه فلسطين وشعبها من اعتداءات غاشمة.

وأضاف العضايلة إن الأشهر الستة الماضية، وهي مدة رئاسة الأردن للدورة العادية لمجلس الجامعة، شهدت العديد من الاجتماعات والدورات غير العادية التي خصصت لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي أسهمت في تعزيز ودعم الموقف العربي في رفض العدوان الإسرائيلي وفضح سياساته المستمرة.


وأوضح أن الاجتماعات التي سادت خلال الفترة الماضية ركزت على دعم جهود السلام والدفع باتجاه وقف العدوان الإسرائيلي والتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل يُفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967وعاصمتها القدس.


وأشار العضايلة إلى أن القرارات التي كانت تصدر خلال فترة ترؤس الأردن لمجلس الجامعة العربية تمثل موقف المجموعة العربية بشكل جماعي، ما يعكس حجم التنسيق والتشاور المستمر بين الدول الأعضاء.


ونوّه إلى أن جهود المملكة في هذا السياق حظيت بتقدير وثناء من كافة المندوبيات العربية، في ضوء الدور الذي تقوم به في دعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على وحدة الصف العربي، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، إلى جانب التباحث المستمر في الازمات والتحديات التي تواجهها دول عربية أخرى، ودعم فرص الحل السياسي وتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية وجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار.

 
 
العضايلة: الأردن أبقى على أولوية القضية الفلسطينية خلال رئاسته لمجلس الجامعة العربية

