الإثنين 2025-09-01 08:01 م
 

بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة لمشروع طريق إربد الدائري

ت
أرشيفية
 
الإثنين، 01-09-2025 07:22 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الاثنين عن بدء العمل بتنفيذ وإنجاز الأعمال الترابية للجزء الأول من المرحلة الثالثة من مشروع طريق إربد الدائري، ضمن خطة الوزارة الرامية إلى استكمال هذا المشروع الحيوي الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في محافظة إربد.

اضافة اعلان


ويتضمن الجزء الجاري العمل عليه تنفيذ الأعمال الترابية لمسار الطريق بطول يقارب 3.6 كم، إضافة إلى الأعمال الترابية الخاصة بالرمبات التابعة لتقاطع عمان فقط، إلى جانب إنشاء جسر علوي للتقاطع على طريق كتم، وإنشاء الطريق المحلي بطول 520 مترا شاملا الأعمال الترابية والفرشيات وجميع متطلبات التنفيذ.


ويأتي تنفيذ هذا المشروع استجابة للحاجة الماسة للتخفيف من الازدحامات المرورية داخل مدينة إربد، عبر توفير طريق دائري يربط بين مداخل ومخارج المدينة ويسهم في تنظيم حركة المرور وتحقيق انسيابية أكبر، فضلا عن دوره في رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة لسكان المحافظة.


ويمثل طريق إربد الدائري عند اكتماله شريانا مروريا رئيسا يعزز الربط بين شمال المملكة ووسطها وجنوبها، ويسهم في دعم الحركة التجارية والزراعية والسياحية، إضافة إلى دمج الاقتصاد الريفي بالمشهد التنموي الوطني، ما يوفر فرصا أفضل للاستثمار ويعزز التنمية المستدامة.


ودعت الوزارة المواطنين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بالشواخص المرورية التحذيرية والإرشادية والتعليمات الصادرة بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حرصا على السلامة العامة خلال فترة تنفيذ الأعمال.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جهاز الأمن الأوكراني يوجه اتهامات جديدة لقديروف

عربي ودولي جهاز الأمن الأوكراني يوجه اتهامات جديدة لقديروف

بدء أعمال صيانة طريق الرصيف الملوكي في معان لضمان سلامة المسافرين

أخبار محلية بدء أعمال صيانة طريق الرصيف الملوكي في معان لضمان سلامة المسافرين

ا

أخبار محلية العضايلة: الأردن أبقى على أولوية القضية الفلسطينية خلال رئاسته لمجلس الجامعة العربية

ارشيفية

أخبار محلية الزراعة: حملة ترقيم المواشي تكشف حيازات وهمية تحصل على أعلاف

ت

أخبار محلية بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة لمشروع طريق إربد الدائري

الجانب المظلم للفواكه .. كيف تدمر أسنانك دون أن تشعر؟

طب وصحة الجانب المظلم للفواكه .. كيف تدمر أسنانك دون أن تشعر؟

ا

أخبار محلية أمين عام الصحة يتفقد مراكز صحية في جرش

البريد الأردني يبحث ووزارة العدل توسيع التعاون

أخبار محلية البريد الأردني يبحث ووزارة العدل توسيع التعاون



 
 





الأكثر مشاهدة