بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة لمشروع طريق إربد الدائري

ويتضمن الجزء الجاري العمل عليه تنفيذ الأعمال الترابية لمسار الطريق بطول يقارب 3.6 كم، إضافة إلى الأعمال الترابية الخاصة بالرمبات التابعة لتقاطع عمان فقط، إلى جانب إنشاء جسر علوي للتقاطع على طريق كتم، وإنشاء الطريق المحلي بطول 520 مترا شاملا الأعمال الترابية والفرشيات وجميع متطلبات التنفيذ.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع استجابة للحاجة الماسة للتخفيف من الازدحامات المرورية داخل مدينة إربد، عبر توفير طريق دائري يربط بين مداخل ومخارج المدينة ويسهم في تنظيم حركة المرور وتحقيق انسيابية أكبر، فضلا عن دوره في رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة لسكان المحافظة.
ويمثل طريق إربد الدائري عند اكتماله شريانا مروريا رئيسا يعزز الربط بين شمال المملكة ووسطها وجنوبها، ويسهم في دعم الحركة التجارية والزراعية والسياحية، إضافة إلى دمج الاقتصاد الريفي بالمشهد التنموي الوطني، ما يوفر فرصا أفضل للاستثمار ويعزز التنمية المستدامة.
ودعت الوزارة المواطنين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بالشواخص المرورية التحذيرية والإرشادية والتعليمات الصادرة بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حرصا على السلامة العامة خلال فترة تنفيذ الأعمال.
-
أخبار متعلقة
-
بدء أعمال صيانة طريق الرصيف الملوكي في معان لضمان سلامة المسافرين
-
العضايلة: الأردن أبقى على أولوية القضية الفلسطينية خلال رئاسته لمجلس الجامعة العربية
-
الزراعة: حملة ترقيم المواشي تكشف حيازات وهمية تحصل على أعلاف
-
أمين عام الصحة يتفقد مراكز صحية في جرش
-
البريد الأردني يبحث ووزارة العدل توسيع التعاون
-
وزارة الشباب والاتحاد العربي للتطوع يبحثان التعاون المشترك
-
"المدن الصناعية": زيادة نسب البناء على الأراضي حافز للاستثمار
-
الملك يثمّن نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويؤكد ضرورة وقف الحرب على غزة