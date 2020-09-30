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الأربعاء، 30-09-2020 12:47 م

نتيجة لارتفاع الإصابات

اجتماع مع الرزاز وتوصيات حكومية جديدة بشأن كورونا

من
الرزاز خلال الاجتماع


الوكيل الإخباري - عقد رئيس الوزراء ، الدكتور عمر الرزاز، اجتماعا للجنة الوطنية للأوبئة لبحث آخــر مستجدات الحالة الوبائية في المملكة، صباح اليوم الأربعاء.

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ومن جهته ، لفت مصدر طبي لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الاجتماع جاء لبحث تداعيات ارتفاع الإصابات بكورونا والوفيات ، ووضع عدد من التوصيات أمام الحكومة ، في سبيل التقليل من عدد الإصابات اليومية .

 

ولفت المصدر، أنه تم البحث فيما يتعلق بعلاج مصـــابي كورونا ، وتزويد المستشفيات ، بأجهزة التنفس الاصطناعي ، عدا عن إجراءات حكومية جديدة ، شأنها السيطرة على الوضـــع الوبائي في المملكـــة، سيتم الإعلان عنها ، بعد التوافق عليها من قبل الجهات المعنية  .

 

 

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