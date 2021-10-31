اجراءات من وزارة التربية والتعليم بشأن العودة إلى التعليم عن بعد

الوكيل الاخباري- بيّنت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، أن نسب الإصابات بفيروس كورونا في مدارس المملكة مطمئنة، منوهةً إلى الحذر والالتزام في ذات الوقت بالاشتراطات الصحية للحفاظ على حالة الاستقرار في الوضع الوبائي.

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وأوضحت قبيلات أن هناك تذبذب في نسب الإصابات لفيروس كورونا بين الطلبة خصة خلال الأسبوع الماضي، مشيرةً ان إجمالي عدد الإصابات التراكمية بالفيروس بين المعلمين والإداريين والطلاب منذ عودة التعليم الوجاهي إلى هذا اليوم "مطمئنة".



وأكدت قبيلات أنه لا عودة عن التعليم الوجاهي في ظل تذبذب الأرقام الوبائية في المدارس، مشيرةً أنها ما زلات ضمن المعدل المقبول، وهذا ما يبقينا في الجانب الآمن للاستمرار في التعليم وجاهياً.



ولفتت أن وزارتي التربية والتعليم والصحة قامتا بمراجعة البرتوكول الصحي الذي نص على التحول من التعليم الوجاهي إلى التعليم عن بُعد في حال وصول نسبة الإصابات في الغرفة الصفية إلى 10% أوإغلاق المدرسة بشكل كامل في حال الوصول لهذه النسبة.



واستكملت قبيلات حديثها مضيفةً أنه بعد المراجعة الأولى للبرتوكول تمّ خفض عدد الأيام من 14 إلى 5 أيام بحيث يتم إجراء فحص PCR في اليوم الأخير للطلبة المخالطين للمصاب وفي حال ظهور النتيجة سلبية تتم عودتهم للتعليم الوجاهي.



وحول إلزامية لقاحات كورونا للطلبة، قالت قبيلات أن المطاعيم لن تكون إلزامية وما زالت اختيارية للطلبة وبموافقة ولي الأمر، لافته أن عدد الإصابات بين المعليمن انخفضت بعد تلقيهم للقاح كورونا وهو ما نتوقعه في انخفاض نسبة الاصابات بين الطلاب حال تلقيهم للقاح.



وكان وزير التربية والتعليم، وجيه عويس أعلن، أمس السبت، عن تسجيل 1076 إصابة بفيروس كورونا بين طلبة المدارس من الخميس (700 إصابة) إلى السبت (الجمعة والسبت: 376 إصابة).



