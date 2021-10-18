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الإثنين، 18-10-2021 03:26 م

احباط محاولة تهريب سلاحف بمركز جمرك جابر

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر تمكنت من ضبط عملية تهريب "سلاحف"  اثناء تفتيش إحدى المركبات القادمة من دولة عربية مجاورة. 

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وأضاف الناطق الإعلامي أنه من خلال التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط        " السلاحف" مخبأة داخل كيس يحتوي على مادة (اللحوم) في إحدى السيارات القادمة.


وبين الناطق الاعلامي بأن دائرة الجمارك الأردنية تتعاون بشكل وثيق مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ،من خلال الرقابة الفاعلة في المراكز الحدودية ومتابعة التصاريح الخاصة بالإستيراد والتصدير للأحياء البرية، وعلى الأخص الأنواع المدرجة على القائمة الأولى للاتفاقية الدولية للاتجار بالأحياء البرية (CITS) وبالتالي يمنع صيدها أو الاتجار بها أو تداولها بتاتاً تحت طائلة المسؤولية القانونية لأي أغراض ربحية أو تجارية.بالإضافة إلى عقد الورشات التدريبية والمتعلقة بالإتجار غير المشروع بالحياة البرية ،وتطبيق بنود اتفاقية "سايتس".

 

 

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