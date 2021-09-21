الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع الاجهزة الامنية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنوا من إحباط تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة وتقدر بعدد (٢) مليون حبة.



وأضاف الناطق الاعلامي بأنه تم ضبط المحتويأت اثناء تفتيش احدى الشاحنات القادمة من دولة عربية مجاورة ومحملة (بأدوات منزلية) وكانت ومخبأة بطريقة احترافية داخل ( اطارات كاوتشوك).



وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات وتحويل المتورطين للجهات القضائية المختصة.

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