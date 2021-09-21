الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

وزير الاعلام يتحدث عن حظر التجول وفتح القطاعات

الملك يعزي الرئيس المصري بوفاة المشير محمد طنطاوي

دودين : توجه لإنشاء سكك حديدية للمواطنين والبضائع

رئيس هيئة الأركان يزور المؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين

مذكرة تفاهم بين ميناء الحاويات وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

الصحفيين تكرم أبناء أعضائها الناجحين بالثانوية

الإعلام النيابية تدعو لتوحيد الجهود العربية للنهوض بالواقع السياحي والإعلامي

نيودلهي تنتقد رفض بريطانيا شهادات اللقاح الهندية

الضمان: تخصيص 85% من أجر المؤمن عليه العامل في المنشآت المستفيدة من (برنامج استدامة+)

قائد عملية نفق الحرية يدخل عامه الـ26 في سجون الاحتلال

الثلاثاء، 21-09-2021 05:47 م

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

54686063e8f123cc1f0d57ab27bcbd8b


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع الاجهزة الامنية وإدارة مكافحة المخدرات تمكنوا من إحباط تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة وتقدر بعدد (٢) مليون حبة. 

وأضاف الناطق الاعلامي بأنه تم ضبط المحتويأت اثناء تفتيش احدى الشاحنات القادمة من دولة عربية مجاورة ومحملة (بأدوات منزلية) وكانت ومخبأة بطريقة احترافية داخل ( اطارات كاوتشوك). 

وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات وتحويل المتورطين للجهات القضائية المختصة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920202713447686668082

وزير الاعلام يتحدث عن حظر التجول وفتح القطاعات

e

الملك يعزي الرئيس المصري بوفاة المشير محمد طنطاوي

9202118113730771578200

دودين : توجه لإنشاء سكك حديدية للمواطنين والبضائع

720211818619416043105

رئيس هيئة الأركان يزور المؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين

العقبة

مذكرة تفاهم بين ميناء الحاويات وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ

920212105633700205181

الصحفيين تكرم أبناء أعضائها الناجحين بالثانوية

أخبار متعلقة
920211415301491669244

الجمارك : رقم خاص للابلاغ عن أية شكاوى أو قضايا أو ملاحظات

ت

تفاصيل مروعة للجريمة التي هزت المملكة الخميس

fff

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

سعد

شاهد - سعد جابر يشارك الأردنيين صورة خلال عمله

720212912450902932111

إطلاق خدمة رخص الإدخال المؤقت للسيارات الأجنبية الكترونياً - رابط

297601

14 ألف طلب للحصول على إعفاءات سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة