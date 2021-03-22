احكام بالحبس وغرامات مالية لمخالفين لقانون الدفاع في اربد وعجلون

الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة بداية اربد يوم امس قرارا بادانة شخص نظم حفل زفاف خلافا لاحكام قانون الدفاع والامور الصادرة بموجبه.

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وقررت المحكمة الحكم عليه بالحبس لمدة ستة شهور وغرامة مالية مقدارها الف دينار.



كما ادانت المحكمة شخصا اخر شارك بتنظيم الحفل وحكمت عليه بالحبس لمدة أربعة شهور وغرامة مالية مقدارها 667 دينارا.



وعلى صعيد متصل اصدرت محكمة بداية عجلون امس حكما بالحبس لمدة ستة شهور وغرامة مالية مقدارها الف دينار على شخص لمخالفته احكام قانون الدفاع باقامة حفل زفاف فيما حكمت على شحص اخر شارك معه بتنظيم الحفل بالحبس ثلاثة شهور.



ويذكر ان هذه الاحكام تعتبر صادرة وجاهيا ونافذة بالحال.



