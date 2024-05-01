العقبة الخاصة تنظم حملة لتنظيف جوف البحر

الوكيل الاخباري - نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الأربعاء، حملة لتنظيف جوف البحر في منطقتي الشاطئ الأوسط والجنوبي داخل محمية العقبة البحرية.

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وشارك في الحملة 19 غواصا من القوة البحرية والزوارق الملكية ومديرية الدفاع المدني وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ومحمية العقبة البحرية ومحطة العلوم البحرية، و 10 من جمعية العقبة للغوص.



وقال مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة إن الحملة التي تأتي ضمن الفعاليات التوعوية استهدفت الشاطئ الأوسط والجنوبي في المحمية، مشيرا إلى استخراج 260 كيلوغراما من النفايات المتراكمة تحت الماء.

