رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، عمال الوطن بمناسبة عيد العمال، الذي يصادف اليوم الأربعاء.

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وقال الفايز في بيان، "إننا نعتز بالدور الكبير الذي يقدمه عمال الوطن، من أجل رفعة بلدنا وعزته وازدهاره وتطوره".



وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص باستمرار على توفير الرعاية والاهتمام بعمال وعاملات الوطن، وجلالته يوجه الحكومات دوما، بضرورة توفير كل ما يحتاجه عمال الوطن من خلال النصوص التشريعية والأنظمة، وخاصة في مجال الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية.



وأعرب الفايز عن اعتزازه وفخره بكل بما يقوم عمال الوطن بمختلف المجالات، مؤكدا أن العامل الأردني يمتاز بأدائه المتميز، وإخلاصه لعمله وبلده ولقيادته الهاشمية، وهو على الدوام على قدر المسؤولية في جميع الأوقات والظروف وفي مختلف مواقع العمل.



وأضاف، "إننا نشد على أيدي عمال الوطن في عيدهم"، لافتا إلى انحياز مجلس الأعيان الدائم لمختلف قضاياهم خاصة فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بهم.