اختتام برنامج أنا اشارك في جامعة آل البيت

الوكيل الاخباري - اختتمت جامعة آل البيت والهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الثلاثاء، برنامج أنا أشارك لدمج الشباب الأردني في الجامعات بالحوار والعمل السياسي.



وقال رئيس الجامعة، الدكتور هاني الضمور، خلال لقائه أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور عواد الكرادشة، على هامش حفل اختتام البرنامج، إن الجامعة استجابت للتوجيهات الملكية من خلال منح شبابها مساحةً حوارية لتعزيز مهارات الحوار والتواصل وتحفيز مهارات التفكير النقدي لديهم وتحديد القضايا والاحتياجات والتي ركزت على مفاهيم الهوية الوطنية والمواطنة الفاعلة والمشاركة السياسية للشباب والمرأة.

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