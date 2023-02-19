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الأحد، 19-02-2023 05:50 م

الملك : مجالس المحافظات والبلديات مفتاح أي تطوير في بلدنا

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الوكيل الاخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن مجالس المحافظات والبلديات "مفتاح أي تطوير في بلدنا"، وركيزة أساسية في التحديث السياسي.

وأكد جلالة الملك خلال لقائه بالديوان الملكي الهاشمي، اليوم الأحد، رؤساء مجالس المحافظات والمجالس البلدية أهمية التنسيق والتعاون مع هذه المجالس، كونها الأقرب للمواطنين والأكثر معرفة باحتياجاتهم.

وبين جلالته موجها حديثه لرؤساء مجالس المحافظات والبلديات "إذا أردنا النجاح في اللامركزية، فالمفتاح أنتم"، مضيفا أن المسؤولية التي تقع على عاتقهم كبيرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار جلالة الملك إلى أن الديوان الملكي الهاشمي سيقوم بالتواصل بشكل مستمر مع رؤساء مجالس المحافظات والبلديات لدعم دورهم في مختلف مسارات التحديث.

وفي رد جلالته على ما ورد في مداخلات بعض رؤساء مجالس المحافظات حول الموازنات، لفت إلى أنه سيتم التركيز على رفع كفاءة الكوادر البشرية ضمن جهود التحديث الإداري، ودراسة موضوع الموازنات قائلا "لا نجاح باللامركزية من دون دور مالي أقوى".

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