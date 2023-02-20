الزلازل الأردني يكشف تفاصيل الهزة الارضية التي شعر بها سكان الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلن مرصد الزلازل الأردني، تسجيل هزة أرضية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، عند الساعة 20:04 الاثنين، ويقع مركز الهزة عند حدود تركيا وسوريا، بخط عرض 36.14، وخط طول 35.94.



واضاف المرصد أن الزلزال الذي وقع يبعد عن موقع الزلزال السابق بـ 300 كم تقريبا إلى الغرب ويبعد عن الأردن قرابة 450 كم .



الى ذلك أعلنت وسائل إعلام تركية، عن وقوع هزة أرضية قوية في مدينة انطاكيا، بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، بحسب التقديرات الأولية.



وأفاد اهالي في سوريا ولبنان والاردن بشعورهم بالهزة .

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