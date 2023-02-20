الإثنين 20-02-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي : الإنتهاء من عملية ترشيح 23603 طالبا وطالبة للمنح والقروض

مرصد الزلازل الأردني يوجه رسالة للمواطنين

ملتقى المتقاعدين العسكريين بجرش يحتفل بالمناسبات الوطنية

مفتي المملكة يعلن يوم غد المتمم لشهر رجب

الزلازل الأردني يكشف تفاصيل الهزة الارضية التي شعر بها سكان الاردن

شاهد : فيديو صادم آخر لكلاب ضالة تنهش سيدة بالزرقاء

هزة أرضية قوية في تركيا شعر بها سكان الأردن

عجلون: الاحتفال بعيد الشجرة في راجب

جمعية مربي الأبقار : بدء مرحلة التعافي من الحمى القلاعية

لجنة الدعم المجتمعي تنظم أنشطة وفعاليات للاجئين السوريين في الطفيلة

الإثنين، 20-02-2023 09:14 م

الزلازل الأردني يكشف تفاصيل الهزة الارضية التي شعر بها سكان الاردن

220231810372258864869


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلن مرصد الزلازل الأردني، تسجيل هزة أرضية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، عند الساعة 20:04 الاثنين، ويقع مركز الهزة عند حدود تركيا وسوريا، بخط عرض 36.14، وخط طول 35.94.

واضاف المرصد  أن الزلزال الذي وقع يبعد عن موقع الزلزال السابق بـ 300 كم تقريبا إلى الغرب ويبعد عن الأردن قرابة 450 كم .

الى ذلك أعلنت وسائل إعلام تركية، عن وقوع هزة أرضية قوية في مدينة انطاكيا، بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، بحسب التقديرات الأولية.

وأفاد اهالي في سوريا ولبنان والاردن بشعورهم بالهزة .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-2022010

التعليم العالي : الإنتهاء من عملية ترشيح 23603 طالبا وطالبة للمنح والقروض

120231114812914471774

مرصد الزلازل الأردني يوجه رسالة للمواطنين

e

ملتقى المتقاعدين العسكريين بجرش يحتفل بالمناسبات الوطنية

120232220724854704580

مفتي المملكة يعلن يوم غد المتمم لشهر رجب

c28e82cf-65e8-45eb-9211-f332ff52ca36

شاهد : فيديو صادم آخر لكلاب ضالة تنهش سيدة بالزرقاء

220231991339855540082

هزة أرضية قوية في تركيا شعر بها سكان الأردن

أخبار متعلقة
قافلة-إغاثة2

قافلة إغاثة أردنية من 7 شاحنات تصل سوريا للمتضررين من الزلزال

Fogv4nNWYAIEQL8

الخيرية الهاشمية: ارسالنا 1100 طن مساعدات بقيمة مالية تفوق 10 ملايين دولار لتركيا وسوريا

63e39b7bd32bd

غوشة: تقنيات الإنشاءات ستتغير في العالم بعد زلزال تركيا

63e0948a4c59b77aee637738

خبير أردني في علم الزلازل يشرح حيثيات الزلزال التركي المُدمر

1

مرصد الزلازل الأردني يسجل زلزالا بقوة 7.5 في جنوب وسط تركيا

1202321185053186356421

مرصد الزلازل الأردني يسجل هزة أرضية في سوريا