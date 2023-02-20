مرصد الزلازل الأردني يوجه رسالة للمواطنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلن مرصد الزلازل الأردني، تسجيل هزة أرضية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، عند الساعة 20:04 الاثنين، ويقع مركز الهزة عند حدود تركيا وسوريا .



ووجه المركز رسالة للمواطنين بعدم وجود ما يدعو للقلق أو الهلع .



واشار المركز في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الهزة الارضية تبعد عن الأردن قرابة 450 كم .



أعلنت وسائل إعلام تركية، عن وقوع هزة أرضية قوية في مدينة انطاكيا، بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، بحسب التقديرات الأولية.



وأفاد اهالي في سوريا ولبنان والاردن بشعورهم بالهزة .

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