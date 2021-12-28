الثلاثاء 28-12-2021
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الثلاثاء، 28-12-2021 07:44 م

اختتام برنامج المواطنة في معان

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الوكيل الاخباري - اختتم مركز المواطنة، اليوم الثلاثاء في معان، برنامج المواطنة والتنوع في المجتمع الرقمي والذي جرى تنفيذه بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال وبتمويل من الصندوق الكندي لتنمية المبادرات المحلية.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة ثلاثة أيام واستهدف عددا من طلبة جامعة الحسين؛ معارف ومهارات في قضايا المواطنة والهوية، والعقد الاجتماعي والصالح العام، والمواطن الفاعل، ودوائر تأثيره، والشراكة وبناء الثقة، بالإضافة إلى المجتمع المدني ودوره في بناء الوعي السياسي.

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