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الإثنين، 27-12-2021 10:23 م

انطلاق مبادرة شبابنا معا لسلامتك بمحافظة البلقاء

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الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية شباب البلقاء مبادرة "شبابنا معا لسلامتكم" في المراكز الشبابية بمحافظة البلقاء، بالتعاون مع المعهد المروري بمديرية الأمن العام.

وقالت مديرة شباب البلقاء الدكتورة أحلام العبادي، إن هذه المبادرة جاءت بالتشارك مع المعهد المروري، وستنفذ في جميع المراكز الشبابية بالمحافظة، وتسعى إلى تكثيف ونشر التوعية في مجال السلامة المرورية بين الشباب والمجتمع المحلي من خلال المراكز الشبابية. 

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