انطلاق فعاليات بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم في شباب الزرقاء

الوكيل الإخباري - انطلقت في مديرية شباب محافظة الزرقاء فعاليات الدور الأول من بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم 2023، وبمشاركة (48) فريقاً يمثلون ألوية المحافظة الثلاثة: قصبة الزرقاء، والهاشمية والرصيفة.

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وبين مدير شباب الزرقاء عمر العزام، أن فكرة إقامة البطولة جاءت إيماناً من وزارة الشباب بالدور الكبير للرياضة في رسم البسمة على شفاه الشباب، وبهدف تعزيز انتماء الشباب لوطنهم ولقيادته الهاشمية، وصقل شخصيتهم جسدياً وعقلياً، واستثمار أوقات فراغ الشباب.



وأضاف العزام، أن فعاليات اليوم الأول تضمنت عقد 9 مباريات في الملاعب المعتمدة للبطولة، وهي كنعان عزت/ لواء القصبة، وملعب نادي الشعلة/ لواء الهاشمية، وملعب مجمع الرصيفة الرياضي/ لواء الرصيفة، ولُعبت بنظام خروج المغلوب من المرة الأولى، وتستمر المباريات إلى يوم الخميس القادم لتحديد هوية بطل كل لواء.

