السبت 25-03-2023
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وزارة المياه: لا نية لتعديل التعرفة خلال العام الحالي

تحذيرات من أمانة عمان

إدارة السير توضح حول استخدام الدراجات الكهربائية على الطرق

الإفتاء توضح حكم الصيام لمرضى السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة

البلقاء: الفرق الرقابية تكثف جولاتها على الأسواق مع بدء شهر رمضان

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

عجلون: 4200 شاب وشابة يستفيدون من برامج معهد التدريب المهني

مقتل ثلاثة إرهابيين بقصف جوي في العراق

أمطار غزيرة قادمة إلى المملكة في ثالث أيام رمضان

الجمعة، 24-03-2023 11:47 م

انطلاق فعاليات بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم في شباب الزرقاء

1679685554981


الوكيل الإخباري - انطلقت في مديرية شباب محافظة الزرقاء فعاليات الدور الأول من بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم 2023، وبمشاركة (48) فريقاً يمثلون ألوية المحافظة الثلاثة: قصبة الزرقاء، والهاشمية والرصيفة.

اضافة اعلان


وبين مدير شباب الزرقاء عمر العزام، أن فكرة إقامة البطولة جاءت إيماناً من وزارة الشباب بالدور الكبير للرياضة في رسم البسمة على شفاه الشباب، وبهدف تعزيز انتماء الشباب لوطنهم ولقيادته الهاشمية، وصقل شخصيتهم جسدياً وعقلياً، واستثمار أوقات فراغ الشباب.


وأضاف العزام، أن فعاليات اليوم الأول تضمنت عقد 9 مباريات في الملاعب المعتمدة للبطولة، وهي كنعان عزت/ لواء القصبة، وملعب نادي الشعلة/ لواء الهاشمية، وملعب مجمع الرصيفة الرياضي/ لواء الرصيفة، ولُعبت بنظام خروج المغلوب من المرة الأولى، وتستمر المباريات إلى يوم الخميس القادم لتحديد هوية بطل كل لواء.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
323890865_1895460684145558_8867571340080721672_n

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

مياة شهرية (5544554)

وزارة المياه: لا نية لتعديل التعرفة خلال العام الحالي

202921_6_1619383342

افتتاح سوق الجمعة الرمضاني الشعبي في الأغوار الجنوبية

3202320121353674627323

تحذيرات من أمانة عمان

337888885_750260823482162_2467496749668254000_n

إدارة السير توضح حول استخدام الدراجات الكهربائية على الطرق

1679678340165

الملك يتبادل التهاني بالشهر الفضيل مع الرئيس الفلسطيني

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-03-02 at 12.24.08 PM

ضبط وردم 8 آبار مخالفة في الزرقاء تسحب مئات الالاف من المياه - صور وفيديو

WhatsApp Image 2023-02-28 at 1.34.48 PM

ضبط 20 اعتداء في الرصيفة وردم 4 آبار مخالفة في البادية الشمالية والخالدية

233333333333333333

تعقيبا على فيديو الكلاب أمام مبنى الطوارئ.. مدير مستشفى الزرقاء الجديد: تُهدد مرتادي المستشفى

1677176029200

تجارة الزرقاء تنظم ورشة عمل توعوية للشركات المسجلة

7665263a-whatsapp-image-2023-02-23-at-2.57.47-pm

الخصاونة يتفقد مستشفى الأمير فيصل في الزرقاء

63f71f114c59b76c7f11c9e4

الخصاونة يوجه إلى الإسراع بإنجاز مشروع الحديقة البيئية في الزرقاء