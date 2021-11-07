اختتام دورة تطبيقات معايير الرقابة الداخلية في البلقاء التطبيقية

الوكيل الإخباري- اختتمت في جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية (تطبيقيات معايير الرقابة الداخلية) والتي عقدتها الجامعة بالتعاون مع ديوان المحاسبة لموظفي وحدة الرقابة الداخلية بالجامعة.

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وأشاد نائب رئيس الجامعة الدكتور غاندي انفوقة بجهود ديوان المحاسبة في الاهتمام بتطوير القدرات المهنية لموظفي الدولة، وأهمية ودور ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام.

وتلقى المشاركون بالدورة والتي حاضر فيها خبراء متخصصون من ديوان المحاسبة، محاضرات وتدريبات وأمثلة حول الجوانب التنظيمية ومعايير التدقيق الداخلية وتقييم نضج الحوكمة وآلية تقييم وحدات الرقابة، وأمثلة على أدلة الإثبات بخصوص بنود نموذج التقييم.