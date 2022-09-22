اختتام فعاليات المخيم السياسي لتشكيل الأحزاب السياسية

الوكيل الإخباري - اختتمت في محافظة جرش، الخميس، فعاليات المخيم السياسي للتدريب على بناء وتنظيم الأحزاب السياسية، الذي يعقد من المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، والهيئة المستقلة للانتخاب، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية.

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الفعاليات الختامية انطلقت تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، ووزير الشباب محمد النابلسي.



ويهدف المخيم الذي استمر لمدة خمسة أيام متتالية، إلى تدعيم وتثبيت المؤسسات الديمقراطية من خلال تعزيز المشاركة الشعبية والمدنية والانفتاح والمساءلة في مؤسسات الحكم.



واشتمل المخيم على العديد من المواضيع السياسية والمحاور المتعلقة بالتدريب على قانون الأحزاب السياسية، والتدريب على هيكلة الأحزاب السياسية، والتوجيهات السياسية، وأيدولوجيات الأحزاب، وبناء برامج حزبية، والتدريب على كيفية تطوير السياسات العامة، وبناء وتشكيل أو الانضمام إلى حزب سياسي وتقديم أوراق اعتماد إلى ملف الأحزاب السياسية وفقا للشروط.



وتضمن المخيم آلية بناء التحالفات، وإعداد وبناء الحملة السياسية الانتخابية، وعقد المناظرات العامة بين الأحزاب المترشحة للانتخابات.

