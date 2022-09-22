الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

كلاب ضالة تعقر 8 أشخاص من بينهم أطفال في إربد

مستشفى الإيمان يباشر تقديم خدماته العلاجية في عجلون

الأردن يبحث مع سوريا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات

مؤشر البورصة يختتم تداولاته الأسبوعية على ارتفاع

الشبول: الإعلام المهني الموضوعي هو حق للجمهور

متى يرث الزوج راتب زوجته من الضمان؟

الأمن يكشف تفاصيل 85 ساعة تحت الأنقاض في حادثة اللويبدة

افتتاح محطة الترخيص من مركبتك في ترخيص جرش والرمثا

روسيا: ما يحدث في أوكرانيا مازال عملية خاصة

التربية تشكل لجنة تحقيق للوقوف على حادثة تسمم الطالبات

الخميس، 22-09-2022 03:11 م

اختتام فعاليات المخيم السياسي لتشكيل الأحزاب السياسية

632c48d1867f2


الوكيل الإخباري - اختتمت في محافظة جرش، الخميس، فعاليات المخيم السياسي للتدريب على بناء وتنظيم الأحزاب السياسية، الذي يعقد من المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، والهيئة المستقلة للانتخاب، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية.

اضافة اعلان


الفعاليات الختامية انطلقت تحت رعاية رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، ووزير الشباب محمد النابلسي.


ويهدف المخيم الذي استمر لمدة خمسة أيام متتالية، إلى تدعيم وتثبيت المؤسسات الديمقراطية من خلال تعزيز المشاركة الشعبية والمدنية والانفتاح والمساءلة في مؤسسات الحكم.


واشتمل المخيم على العديد من المواضيع السياسية والمحاور المتعلقة بالتدريب على قانون الأحزاب السياسية، والتدريب على هيكلة الأحزاب السياسية، والتوجيهات السياسية، وأيدولوجيات الأحزاب، وبناء برامج حزبية، والتدريب على كيفية تطوير السياسات العامة، وبناء وتشكيل أو الانضمام إلى حزب سياسي وتقديم أوراق اعتماد إلى ملف الأحزاب السياسية وفقا للشروط.


وتضمن المخيم آلية بناء التحالفات، وإعداد وبناء الحملة السياسية الانتخابية، وعقد المناظرات العامة بين الأحزاب المترشحة للانتخابات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20200730095952reup-2020-07-30t095757z_1846560481_rc2l3i9diqpe_rtrmadp_3_germany-economy-gdp.h

الصحة تعلن مراكز فحص كورونا الجمعة - أسماء

a9b9ae5b69b7a3c3698fc0fc163ac8f1_XL

كلاب ضالة تعقر 8 أشخاص من بينهم أطفال في إربد

1652526894883

مستشفى الإيمان يباشر تقديم خدماته العلاجية في عجلون

2018_3_25_15_54_29_517

الأردن يبحث مع سوريا أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات

1663854057728

الشبول: الإعلام المهني الموضوعي هو حق للجمهور

WhatsApp Image 2022-09-11 at 4.03.42 PM (1)

متى يرث الزوج راتب زوجته من الضمان؟

أخبار متعلقة
الأمن العام

الامن العام : العثور على جثة سيدة داخل منزلها في جرش

سيارة-إسعاف-دفاع-مدني-أرشيفية

تدهور مركبة يتسبب بأزمة سير على طريق جرش عمان - صور

51136547_303

جرش: بدء برنامج التدريب والتأهيل في القطاع السياحي

M63A8882

التربية تنعى وفاة المعلمة نسرين رواشدة في جرش

new_206493_7580_soc

منح دولية لاستبدال وتأهيل شبكات مياه في جرش

FaHLbnnXkAIkQv1

حلقات نقاشية تقيم النظام المالي في بلديات جرش وعجلون