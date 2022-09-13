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الثلاثاء، 13-09-2022 01:10 م

منح دولية لاستبدال وتأهيل شبكات مياه في جرش

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الوكيل الإخباري - حصلت إدارة مياه جرش، على منح من منظمات دولية لاستبدال شبكات المياه وتخفيف نسبة الفاقد المائي، الذي وصل داخل محافظة جرش إلى 40٪، وفقا لمدير الإدارة محمود الطيطي.

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وقال الطيطي إن شركة مياه اليرموك/إدارة مياه جرش حصلت على منحة بقيمة 16 مليون دينار لإنشاء خزان مياه في بلدة ساكب بسعة 5 آلاف متر مكعب، واستبدال شبكات المياه في بلدية المعراض الكتة وساكب ونحلة وريمون والحدادة.


وأضاف، أن حصلت إدارة مياه جرش على منحة بقيمة 10 مليون من منظمة koia لإستبدال شبكة مياه قضاء المصطبة بالكامل ومنحة من منظمة UASID بقيمة 3,5 مليون لصيانة وإستبدال شبكة مياه في قصبة جرش وتشمل المناطق ظهر السرو وادي الدير الغربي والرشايدة وحي المستشفى وصيانة وتأهيل محطة القيروان.


وحصلت شركة مياه اليرموك/إدارة مياه جرش على منحة بقيمة 7,5 مليون دينار لصيانة وتمديد شبكة صرف صحي في منطقة ظهر السرو وباب عمان والجبارات.


 




 

 


 

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