اختتام فعاليات مهرجان الموسيقى للأعمال الغنائية في إقليم الجنوب

الوكيل الاخباري- اختتم في مدينة العقبة، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الموسيقى للأعمال الغنائية على مسرح مدارس الملك عبد الله للتميز ، والذي انطلق من إقليم الجنوب في مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي، ومن ثم مديرية التربية والتعليم لمحافظة الطفيلة.

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وأكد مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل الطويقات، بحضور مدير التربية والتعليم لمحافظة العقبة، الدكتور عبدالوهاب الحجاج، ومديرة النشاطات الثقافية والفنية أرب حناقطة، أهمية المهرجان في اكتشاف المواهب والمهارات الكامنة لدى الطلبة وصقل شخصياتهم، وتجذير هويتهم الوطنية والثقافية.



ويعتبر المهرجان الذي جاء بمشاركة 635 طالبا وطالبة على مستوى إقليم، من ضمن خطة إدارة النشاطات/ قسم المسرح و الموسيقى، حيث يشمل المهرجان 7 حقول (الأغنية الوطنية، الأغنية التراثية، والأغنية الشعبية، والموشحات، والأناشيد الدينية، والاوبريت، وأغنية الطفل التي خصصت محاورها لمدرستي أنتمي).