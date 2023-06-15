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الخميس، 15-06-2023 06:39 م

اختتام فعاليات ورشة الكتابة الإبداعية في إربد

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الوكيل الاخباري - اختتمت في أكاديمية قرطبة الدولية للتدريب، اليوم الخميس، ورشة الكتابة الإبداعية، والتي استمرت مدة 3 أيام، بمشاركة عدد من الكتاب الجدد، وذلك ضمن فعاليات بني كنانه لواء الثقافة الأردنية لعام 2023.

وتناولت الورشة، التي قدمها الكاتب مطر الطوالبة، وعدد من أصحاب الخبرة محاور، منها مدخل الكاتب إلى فن القصة القصيرة ما قبل الكتابة، وأهمية القراءة للكاتب، والكاتب في غمرة الكتابة، والكاتب في ما بعد الكتابة، كما تضمنت محاور الورشة جلسات نقاشية مع ضيوف الشرف وهم الكاتبة روند الكفارنة والكاتب محمد فتحي والكاتب صالح حمدوني.

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