ختام ورشة تدريبية حول الكتابة الإبداعية في إربد

الوكيل الاخباري - اختتمت في أكاديمية قرطبة الدولية للتدريب، اليوم الثلاثاء، ورشة الكتابة الإبداعية بعنوان: "كيف تكتب قصة قصيرة"، والتي نظمت بمناسبة اختيار لواء بني كنانة لواء الثقافة الأردنية لعام 2023، وذلك بمشاركة كتاب من ذوي الاختصاص وعدد من الكتاب والقصاص الجدد.



وتناولت الورشة الكتابة الإبداعية ومنها عنصر التشويق، المفاجآت، تبرير الصدف، محاذير الكتابة، الخيال والتصوير، والتدقيق اللغوي، القراءة بصوت عال، اختيار العنوان المناسب، النقد الذاتي، والتعديل.

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