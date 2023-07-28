اختتام معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023 في مادبا

الوكيل الاخباري - اختتمت في محافظة مادبا اليوم الجمعة فعاليات الأسبوع الرابع لمعسكرات الحسين للعمل والبناء 2023 بمشاركة 125 مشاركاً من أعضاء المراكز الشبابية في المحافظة ضمن الفئة العمرية 12-17 عاماً في المعسكرات التشاركية والتفاعلية.



وأكد مدير شباب محافظة مادبا نايف أبو رمان، حرص وزارة الشباب على تقديم البرامج والمواضيع الهادفة التي تعزز لدى المشاركين قيم الولاء والانتماء وترسيخ ثقافة المواطنة الصالحة ونشر الوعي الثقافي من خلال المعسكرات التشاركية والتفاعلية التي تنفذ بمعسكرات الحسين للعمل والبناء.

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