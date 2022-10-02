الأحد 02-10-2022
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اختتام مهرجان الأردن الدولي للأفلام بدورته العاشرة الليلة

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الأحد، 02-10-2022 09:39 ص

اختتام مهرجان الأردن الدولي للأفلام بدورته العاشرة الليلة

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الوكيل الاخباري- تختتم مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة العاشرة من "مهرجان الأردن الدولي للأفلام" في المركز الثقافي الملكي بعمان، بتوزيع الجوائز على الأفلام المشاركة.

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ويتنافس 15 فيلماً ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان للظفر بثماني جوائز تمنح لـ "أفضل فيلم متكامل"، "أفضل إخراج"، "أفضل ممثل"، "أفضل ممثلة"، "أفضل سيناريو"، "أفضل إضاءة وتصوير"، "أفضل مونتاج" و"أفضل موسيقى تصويرية"، وتضم لجنة تحكيم المهرجان كلاً من المخرج المصري خيري بشارة، والدكتور علي الربيعات وعامر غرايبة من الأردن.


وتتنافس في المسابقة الرسمية، أفلام: "الدفينة" من الاردن"، "200 مليم" من تونس، "محادثة بحرف الـE" من كندا، "ثنائي اللون" من أفغانستان، "الابنة" من روسيا، "ايميليا" من اسبانيا، "الخطوبة" من بولندا، "خطّ في دائرة" من مصر، "ذكرى" من ايطاليا، "لا شيء شخصي" من المكسيك، "على طريق الحرير" من أوزبكستان، "جدّي وحيوي" من الصين، "الفارس الأخير" من أوكرانيا، "الشخص المبعثر كان ملثماً" من فرنسا و"الحبر المطلق" من المغرب.


وفي يوم المهرجان الرابع، أمس السبت، شاهد جمهور المهرجان عروض أفلام: "الحبر المطلق" من المغرب، و"لا شيء شخصي" من المكسيك، و"ثنائي اللون" من أفغانستان، وهي تتنافس على جوائز المهرجان، فيما عرضت أفلام: "الكلاب" من اسبانيا، و"بقشيش" من تونس، و"دموع بخارى" من اسبانيا، وهي خارج المسابقة الرسمية.

 




 

 


 

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