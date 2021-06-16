الأربعاء 16-06-2021
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الأربعاء، 16-06-2021 07:31 م

ارادات ملكية بالوريكات والحباشنة والقضاة

إرادة ملكية سامية


الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء، الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين منصور عودة أحمد الوريكات مديرا عاما لصندوق التنمية والتشغيل بأدنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية اعتبارا من تاريخ مباشرته عمله.اضافة اعلان


كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين طارق عبد المحسن عودة الحباشنة مديرا عاما لهيئة تنظيم النقل البري بأدنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية اعتبارا من تاريخ مباشرته عمله.

وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين جلال سالم أحمد القضاة مديرا عاما لدائرة الجمارك بأدى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية اعتبارا من تاريخ مباشرته عمله.

 




 

 


 

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