اربد: أمسية أدبية بعنوان حكاية الغريب في بيت عرار

الوكيل الاخباري- نظمت مبادرة نون الثقافية في بيت عرار الثقافي، في اربد، مساء أمس، أولى أمسياتها الأدبية بعنوان "حكاية الغريب".

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وقرأ القاص والكاتب محمد عارف مشه، عددا من القصص المعبرة من مجموعاته القصصية ومنها "شارع سقف السيل، حبك قدري، همسة في زمن الضجيج، الولد الذي غاب، وعصافير المساء تأتي سرا".



من جانبها، قرأت الكاتبة جميلة العمايرة عددا من القصص المختارة من مجموعاتها القصصية ومنها "الدّرجات، سيدة الخريف، امرأة اللوحة، حرب لم تقع في الرواية، بالأبيض والأسود، اسمي سليماني وأغنية للشرفة".



كما قرأ الشاعر جلال الدين سالم مجموعة من قصائده الشعرية، ومنها قصيدة شعرية بعنوان "الصعلوك، على قيد الحداد، الحياة للحب، وقصائد من ديوانه "تداعيات مدن الضياء".



وفي نهاية الأمسية التي أدارتها رئيسة مبادرة نون الشاعرة أماني المبارك، وحضرها نخبة من الأدباء والمثقفين والمواطنين من المحافظة، كرمت المبارك جميع المشاركين والداعمين لفقرات الأمسية.