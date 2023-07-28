اربد: أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان جرش

الوكيل الاخباري - ضمن برنامج الأمسيات الشعرية لمهرجان جرش للثقافة والفنون، نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد على مدرج بلدية إربد التراثي مساء اليوم الجمعة، أمسية شعرية بمشاركة عدد من الشعراء الأردنيين والعرب، وذلك بحضور رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي ورئيس رابطة كتاب إربد الشاعر أحمد طناش شطناوي .



وخلال الأمسية التي أدارها الشاعر عصام الأشقر، قرأ الشعراء حسن البوريني، والدكتور إبراهيم الطيار، والشاعر عبدالقادر الحمصي من سوريا، والشاعرة ماجدة داغر من لبنان وغسان التهتموني، مجموعة من القصائد الشعرية الإنسانية والوجدانية والغزلية .

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