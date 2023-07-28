السبت 29-07-2023
الوكيل الاخباري

رئيس مجلس النواب يدعو لجلسة صباح الاثنين

اربد: أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان جرش

اصابتان بعيارات نارية بمشاجرة في اربد

الامن : انفجار تنك محروقات في محطة بالكرك ولا إصابات

وزيرة الثقافة ونظيرتها المصرية تجولان على معروضات المنتوجات الشعبية والتراثية بجرش

الوحدات يجدد الفوز على الفيصلي ويتوج بالسوبر

عجلون: أنشطة تثقيفية عن أنماط الحياة الصحية

متابعة جماهيرية حاشدة لفعاليات صيف الأردن في إربد

إدارة السير: إغلاق جزئي على طريق المطار الأحد

روسيا: 15 إصابة جراء سقوط صاروخ على مدينة تاغانروغ جنوب البلاد

الجمعة، 28-07-2023 11:09 م

اربد: أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان جرش

4


الوكيل الاخباري - ضمن برنامج الأمسيات الشعرية لمهرجان جرش للثقافة والفنون، نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد على مدرج بلدية إربد التراثي مساء اليوم الجمعة، أمسية شعرية بمشاركة عدد من الشعراء الأردنيين والعرب، وذلك بحضور رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي ورئيس رابطة كتاب إربد الشاعر أحمد طناش شطناوي .

وخلال الأمسية التي أدارها الشاعر عصام الأشقر، قرأ الشعراء حسن البوريني، والدكتور إبراهيم الطيار، والشاعر عبدالقادر الحمصي من سوريا، والشاعرة ماجدة داغر من لبنان وغسان التهتموني، مجموعة من القصائد الشعرية الإنسانية والوجدانية والغزلية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

اصابتان بعيارات نارية بمشاجرة في اربد

الدفاع المدني 4

الامن : انفجار تنك محروقات في محطة بالكرك ولا إصابات

2

وزيرة الثقافة ونظيرتها المصرية تجولان على معروضات المنتوجات الشعبية والتراثية بجرش

3

عجلون: أنشطة تثقيفية عن أنماط الحياة الصحية

ص

متابعة جماهيرية حاشدة لفعاليات صيف الأردن في إربد

720232592355529711951

إدارة السير: إغلاق جزئي على طريق المطار الأحد