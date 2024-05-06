100 طن من الفواكه ترد للسوق المركزي في اربد

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين، 1004 أطنان.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 627 طنا و100 طن فواكه، و45 طنا من الورقيات، و47 طنا فواكه وخضار، و185 طنا مواد مختلفة.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 12-25 قرشا، والبصل الناشف 15-30 قرشا، والثوم 150-250 قرشا، والبطاطا 30-45 قرشا، والبندورة 12-25 قرشا، والخيار 25-35 قرشا، والزهرة 17-35 قرشا، والبطيخ 25-35 قرشا، والشمام 15-45 قرشا.