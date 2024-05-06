توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن والعراق في مجال التعليم العالي

الوكيل الاخباري-

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ضمن فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني الذي انطلق يوم أمس الأحد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تحت رعاية رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارازاني، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية إضافةً إلى هيئة تنشيط السياحة والقنصلية العامة الأردنية في إقليم كردستان العراق تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية تسهم في تطوير وتعزيز علاقات المنفعة المتبادلة بين الطرفين، وتعزز التعاون في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي كجزء من التعاون مع جمهورية العراق الشقيق، وتكون نواة لعمل مشترك في المستقبل القريب وتبادل الزيارات بين المسؤولين، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات، وتشجيع تبادل الوفود العلمية والتعليمية، إضافةً إلى تبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والتقنية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث، والأهم في هذه المذكرة تبادل المنح الدراسية للطلبة بين الجانبين في برامج وتخصصات مختلفة.