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الإثنين، 06-05-2024 10:05 ص

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري- اقتحم مستعمرون ، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفاد شهود عيان بأن مستعمرين دخلوا بأكثر من مجموعة تزامنًا مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة العبرية.


وأوضح شهود العيان أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصًا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.


وفا

 




 

 


 

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