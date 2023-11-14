اربد: دورات تدريبية متخصصة بهيئة شباب كلنا الأردن

الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شباب كلنا الأردن فرع اربد الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الثلاثاء، عن عقد مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة، والتي تعقدها الهيئة بالتعاون مع محطات المعرفة / وزارة الاقتصاد الرقمي.



وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن فرع اربد سامر مراشدة لـ (بترا) إن هذه الدورات تشتمل على دورة التسويق الرقمي والتي ستعقد أيام الأحد والثلاثاء من الساعة 10 إلى 12 ظهراً، بواقع 25 ساعة تدريبية، وبرسوم رمزية تبلغ دينارين، اضافة الى دورة تدريبية بعنوان مهارات الاتصال الفعال، بواقع 12 ساعة تدريبية وبرسوم رمزية تبلغ دينارين، حيث تبدأ الدورة عند اكتمال العدد.

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