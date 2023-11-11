السبت 11-11-2023
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السبت، 11-11-2023 10:54 ص

اربد : ندوة تعاين الانتهاكات الحقوقية في غزة

طائرات الاحتلال تدمر برج فلسطين في قطاع غزة


الوكيل الاخباري - نظمت جامعة اربد الأهلية أمس الجمعة، ندوة تناولت " الانتهاكات الحقوقية في غزة والدور الأردني بتحسين الظروف الإنسانية " .

وتحدث خلال الندوة التي عقدت عبر الاتصال المرئي، بمشاركة مهتمين من فلسطين والسعودية والمغرب والأردن، رئيس المركز العربي للقانون الدولي الإنساني في المغرب الدكتور محمد النادي، وميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبو دلبوح، وعميد كلية الآداب في الجامعة الدكتور غسان الشمري .

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