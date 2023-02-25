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السبت، 25-02-2023 06:29 م

ارتفاع أسعار البندورة في الأردن وسعر الصندوق وصل لـ3 دنانير

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - شكا مواطنون من ارتفاع سعر البندورة بشكل لافت بالسوق المحلي. 

وقال مواطنون لـ " الوكيل الإخباري" إن بعض المحال تبيع الكيلو الواحد بـ 50 قرشاً، واخرى 65 قرشاً، مبدين استغرابهم من هذا الارتفاع. 

من جهته أكد نقيب تجار ومصدري الخضار والفاكهه، سعدي أبو حماد ارتفاع أسعار البندورة ووصول سعر الصندوق الذي يزن من 7 - 10 كيلو من 1.5 إلى 3 دنانير .

وأضاف أبو حماد لـ " الوكيل الإخباري" أن سبب الارتفاع يعود إلى عزوف المزارعين عن قطف ثمار البندورة عقب الانخفاض الحاد في الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع السعر. 

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ونوه إلى أن السعر سوف يعود للاستقرار خلال أيام قليلة، موضحاً أن المواطن اعتاد على أن يكون سعر البندورة رخيصاً، وهو ما أثار الجدل حول الاسعار الحالية. 

وفيما يخص الخيار، أكد أبو حماد أن سعر الكيلو 40 قرشاً وأقل، مبيناً أنه انخفض خلال الأيام الماضية ما يقارب %60. 

 




 

 


 

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