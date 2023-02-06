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الإثنين، 06-02-2023 07:07 م

غرفة عمليات لمتابعة أوضاع المزارعين في المفرق

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الوكيل الاخباري - شكّلت مديرية زراعة المفرق، مساء اليوم الاثنين، غرفة عمليات لمتابعة أوضاع المزارعين من أصحاب الحيازات الحيوانية والزراعات الأخرى المختلفة خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

وقالت مديرة زراعة المفرق، الدكتورة ابتهال الخريشا، إن الغرفة ستعمل على مدار الساعة لمتابعة ملاحظات المزارعين ومساعدتهم بأسرع وقت ممكن، داعية إلى الالتزام بنصائح المديرية وإرشاداتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على مزروعاتهم ومواشيهم خلال الأحوال الجوية السائدة.
وبينت أن غرفة العمليات تتكون من كوادر المديرية في مجال الإرشاد الزراعي، والبيطرة والثروة الحيوانية، والحراج، ومختبرات الثروة الحيوانية، داعية إلى ضرورة التواصل مع غرفة العمليات على الأرقام:
0772164442
0795032906
0788738844
0776154109
0798030975
0779056650
0772188355
0777979008
0772328541
0775814814

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