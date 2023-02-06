غرفة عمليات لمتابعة أوضاع المزارعين في المفرق

الوكيل الاخباري - شكّلت مديرية زراعة المفرق، مساء اليوم الاثنين، غرفة عمليات لمتابعة أوضاع المزارعين من أصحاب الحيازات الحيوانية والزراعات الأخرى المختلفة خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.



وقالت مديرة زراعة المفرق، الدكتورة ابتهال الخريشا، إن الغرفة ستعمل على مدار الساعة لمتابعة ملاحظات المزارعين ومساعدتهم بأسرع وقت ممكن، داعية إلى الالتزام بنصائح المديرية وإرشاداتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على مزروعاتهم ومواشيهم خلال الأحوال الجوية السائدة.

وبينت أن غرفة العمليات تتكون من كوادر المديرية في مجال الإرشاد الزراعي، والبيطرة والثروة الحيوانية، والحراج، ومختبرات الثروة الحيوانية، داعية إلى ضرورة التواصل مع غرفة العمليات على الأرقام:

0772164442

0795032906

0788738844

0776154109

0798030975

0779056650

0772188355

0777979008

0772328541

0775814814

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة