الثلاثاء 26-04-2022
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الثلاثاء، 26-04-2022 01:50 م

ارتفاع حوالات الأردنيين المغتربين إلى 50% منذ بداية الاسبوع الحالي

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الوكيل الاخباري - ارتفعت الحوالات الواردة إلى الأردن بنحو 50% منذ بداية الأسبوع الحالي، مقارنة بالأسابيع الأولى من شهر رمضان، وفق رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي.اضافة اعلان


وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحوالات الواردة تصل في معظمها من دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية، من الأردنيين المغتربين، مشيراً إلى أن الحوالات الصادرة مستقرة حول مستوياتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة.

وأضاف السعودي أن سوق الصرافة انتعش من جديد وعاد لمستويات نشاط ما قبل جائحة فيروس كورونا، متوقعاً أن يتحسن أكثر مع زيادة أعداد السياح والمغتربين الوافدين إلى الأردن بالتزامن مع عيد الفطر المقبل.

وبين أحد مدراء شركات الصرافة، أيمن علاونة، أن الطلب مرتفع على الدينار الأردني، لتغطية الحوالات الواردة، وشراء العملات الأجنبية.

واعتبر علاونة أن الحوالات الواردة أعلى من معدلاتها السنوية المعتادة لمثل هذا الوقت.

 




 

 


 

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