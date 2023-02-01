ارتفاع كميات المياه الداخلة للسدود إلى 2 مليون م3 خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إن حجم الأمطار المتساقطة منذ بداية الموسم المطري ارتفع إلى 48% من المعدل السنوي العام البالغ 8.1 مليار م3 سنويا.

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وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية كانت في محافظة عجلون حيث بلغت 77 ملم، فيما دخل ما مجموعه 2 مليون متر مكعب إلى السدود من المنخفض الجوي الأخير.



وبينت أن معدل الهطول المطري حسب محطات الوزارة سجلت في محافظات المملكة كان على النحو التالي:



-العاصمة معدل 24.9 ملم أعلاها في صويلح 56.8

-البلقاء 36.8 ملم أعلاها في أم جوزة 59.6

-مأدبا 13.5 ملم أعلاها في الجديدة 21.8 ملم

-الزرقاء 15.7 ملم أعلاها في العالوك 37.5 ملم

-جرش 44 ملم أعلاها في الكتة 60 ملم

-المفرق 12.5 ملم أعلاها في بلعما 31.1

-إربد 30.9 ملم أعلاها في قصبة إربد 65 ملم

-عجلون 44 ملم

-الكرك 10.4 ملم أعلاها في جدعا 20.8 ملم

-الطفيلة 5.3 ملم أعلاها في القادسية 16.2 ملم

-معان 0.7 ملم أعلاها في عنيزة 5.5 ملم

-العقبة 0 ملم