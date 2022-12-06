ارتفاع ملحوظ على أسعار البندورة اليوم

الثلاثاء 06-12-2022
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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3287.925 طن، توزعت على 1848.040 طن خضار،1180.793 طن فواكه، و 259.092 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 197.437 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 30 إلى 55 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش، الليمون من 60 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 130 قرشاً ، زهرة من 20 إلى 30 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:



 




 

 


 

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