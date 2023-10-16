ارتفاع موجودات استثمار أموال الضمان الى 14.5 مليار دينار

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية عن استمرار ارتفاع حجم موجودات الصندوق لتبلغ حوالي 14.5 مليار دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبنسبة نمو حوالي 5.2%.



وتوزعت الموجودات على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي محفظة السندات والتي شكلت ما نسبته 57.6% من المحفظة الكلية للصندوق، محفظة الأسهم 16.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 13.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7%، محفظة القروض 3.8%، ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.2%.



وبين كناكرية أن تحسن الأداء الكلي للمحافظ الاستثمارية انعكس على صافي الدخل الذي ارتفع بنسبة 21% ليصل الى حوالي 611 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 504.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

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ويعزى هذا الأداء الإيجابي بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل المتحقق من محفظة السندات بقيمة 355.2 مليون دينار، 143.5 مليون دينار من محفظة الأسهم، 88.1 مليون دينار من محفظة أدوات السوق النقدي، بالإضافة الى عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية.



وأشار رئيس الصندوق إلى أن تعافي القطاع السياحي بعد جائحة كورونا وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين أداء المحفظة السياحية، انعكس على نتائج أداء فنادق الضمان الاجتماعي التي حققت أرباحا تشغيلية بلغت حوالي 9.6 مليون دينار نهاية الربع الثالث من هذا العام.



وجاءت هذه النتائج بشكل رئيسي لارتفاع الإيرادات التشغيلية للفنادق وارتفاع نسب الإشغال وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للسياح.



وبهدف تعزيز تنافسية المحفظة السياحية واستكمال تزويد فنادق الضمان الاجتماعي بالكهرباء من الطاقة الشمسية، يقوم الصندوق حاليا بإعداد دراسات وتصاميم محطة الطاقة الشمسية الرابعة والتي سيتم إقامتها في منطقة الشوبك.



وعن المشاريع السياحية الجديدة، بين رئيس الصندوق أنه قد تم مؤخرا توقيع عقد ايجار استراحة الكرك مع مستثمر أردني لتشغيل الاستراحة التي تقع على مدخل قلعة الكرك الاثرية وتتضمن غرفا فندقية ومطعم.،وسيتم افتتاح الاستراحة مطلع العام المقبل بعد انتهاء المستثمر من القيام بأعمال الصيانة.



كما تمت إحالة اعمال صيانة وإعادة تأهيل استراحة زي على مقاول محلي، ومن المتوقع انتهاء هذه الأعمال خلال الربع الأول من العام المقبل، ليتم بعد ذلك طرح عطاء تأجير الاستراحة كفرصة استثمارية للمستثمرين الأردنيين.



وعلى صعيد آخر، بين أن حجم الاستثمارات في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق وصلت الى 500 مليون دينار منها 58 مصانع عاملة وتحت الانشاء والتصميم في قطاعات الصناعات الهندسية والانشائية، الكيماويات والأسمدة، الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، الألبسة والنسيج، ومصانع سحب وتشكيل الألمنيوم والحديد، إنتاج المعقمات ومواد التنظيف والورق الصحي.



ووفرت المصانع العاملة حوالي 1300 فرصة عمل دائمة، وستوفر المصانع قيد الإنشاء حوالي 1780 فرصة عمل دائمة.

كما استقطبت المنطقة 4 مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 175 ميغاوات، والتي وفرت 630 فرصة عمل خلال فترة التصميم والإنشاء.



وأضاف أن شركة تطوير المفرق تقوم حاليا بإعداد الشروط المرجعية لطرح عطاء إنشاء مركز خدمات لوجستية متكامل في المفرق على مساحة 3700 دونم، وصولا الى انشاء ميناء بري لنقل البضائع لدول الجوار وتحويل قاعدة الملك الحسين الجوية (سابقا) الى مطار تجاري داخل حدود المنطقة التنموية.