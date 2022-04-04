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الإثنين، 04-04-2022 04:21 م

ازدحامات مرورية خانقة في عمان

ازمة سير (13)


الوكيل الإخباري - شهدت طرقات العاصمة عمّان، ازدحاماً مرورياً خانقاَ، استمر من ساعات ظهر اليوم الاثنين حتى ساعات ما بعد العصر.

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وامتد الازدحام من منطقة العبدلي إلى نهاية شارع مكة، وشارع المدينة المنورة إلى الدوار السابع، ومنطقة وسط البلد وطريق وادي صقرة.


وشكى السائقين من حجم الازدحام الكبير، الذي أخرهم عن وصولهم لوجهتهم خاصة بعد انتهاء الدوام.


وطالبوا الجهات المعنية إيجاد منافذ وتحويلات تحد من الازدحام وتعمل على تسهيل حركة المرور خلال أوقات الذروة. 

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