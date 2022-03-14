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الإثنين، 14-03-2022 10:03 ص

ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

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الوكيل الإخباري - ضبطت إدارة الدوريات الخارجية عدد من المركبات تسير بسرعات عالية على طرق المملكة خلافا للسرعة القانونية.

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وقالت الدوريات الخارجية، اليوم الاثنين، إنه تم ضبط عدد من السرعات كان أبرزها 90-150 كم / الساعة، و90-170 كم / الساعة و100-176 كم / الساعة على طريق الـ100.

 

وأضافت أنه لم يتم رصد أي حادث مروري على الطرق الخارجية منذ ظهر أمس الأحد وحتى صباح الاثنين على الرغم من أنها تشهد حركة نشطة وخاصة للقادمين من المحافظات باتجاه العاصمة عمّان.

 

ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بالقواعد والارشادات المرورية وكذلك التقيد بالسرعات المحددة على الطرقات حفاظا على السلامة العامة ولتجنب وقوع أي حوادث مرورية.


 




 

 


 

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