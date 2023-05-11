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الخميس، 11-05-2023 08:12 م

استئناف عمل صهاريج المياه العادمة بألوية غرب إربد

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الوكيل الاخباري - أعلن متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة، عن استئناف صهاريج نضح المياه العادمة العاملة في ألوية غرب إربد اليوم الخميس، أعمالها في نقل حمولاتها إلى محطة تنقية الشونة الشمالية، إثر توقفها عن العمل لمدة أسبوع .

وقال الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن استئناف عمل الصهاريج جاء بعد التفاهم على إجراء أعمال تأهيل للطريق المؤدي إلى المحطة والذي بدأ العمل به منذ الإثنين الماضي من قبل آليات سلطة وادي الأردن ومجلس الخدمات المشتركة وبلديات اللواء .

وبين، أن عملية تأهيل الطريق ستكون بشكل مبدئي لحين توفر المخصصات المالية لتأهيله بشكل جذري، مشيرًا أنه تم فتح مسرب لاستخدامه من قبل الصهاريج إلى حين استكمال أعمال التأهيل للطريق بغضون يومين .

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