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السبت، 04-05-2024 02:09 م

كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأمريكية بسبب مخاوف من إنفلونزا الطيور

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الوكيل الإخباري- قالت الوكالة الكندية لفحص الأغذية في بيان يوم الجمعة إنها شددت قيود الاستيراد على الماشية الأمريكية بسبب مخاوف من فيروس إنفلونزا الطيور.

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وأدت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى (إتش.بي.إيه.آي) بين قطيع من الماشية المنتجة للألبان في 25 مارس آذار، وحالة الإصابة البشرية الثانية خلال عامين في الأول من أبريل نيسان، إلى زيادة المخاوف في الولايات المتحدة من انتشار الفيروس بين الحيوانات والبشر.


وقال البيان إن وكالة فحص الأغذية عززت شروط استيراد الماشية المنتجة للألبان من الولايات المتحدة اعتباراً من 29 أبريل نيسان.


وذكرت الوكالة أن شروط استيراد الماشية من الولايات المتحدة تشمل الآن تقديم نتائج سلبية لاختبار (إتش.بي.إيه.آي) للماشية المنتجة للألبان وفحص الحليب على مستوى البيع بالتجزئة بحثاً عن أي آثار للسلالة (إتش.بي.إيه.آي)، وكذلك فحص طوعي للأبقار التي لا تظهر عليها علامات الإصابة بالفيروس.


ومنذ عام 2022، أصابت إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة أكثر من 90 مليون دجاجة وأكثر من 9000 طائر بري و34 قطيعاً من الماشية المنتجة للألبان، بالإضافة إلى شخص واحد في ولاية تكساس كان يتعامل عن قرب مع ماشية مصابة وشخص آخر كان يتعامل مع الدواجن.

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