المدير الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي يزور البحوث الزراعية

الوكيل الاخباري- التقى مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد اليوم السبت، المدير الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي (lCA) في آسيا والمحيط الهادئ بالاسوبرامانيا بالو.

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وقال حداد إن الجمعيات التعاونية الزراعية في المملكة تسهم في تعزيز إدخال التكنولوجيا الحديثة، بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية، وتبني التقنيات الحديثة والأصناف الزراعية ذات الإنتاجية الجيدة والمتكيفة مع التغيرات المناخية، علاوة على التعاون في مجال إكثار البذار وبناء قدرات المزارعين والمهندسين الزراعيين.



وأضاف إن التحالف التعاوني الدولي هو المنظمة العليا للتعاون في جميع أنحاء العالم، وتعمل على تطوير نموذج المؤسسة الاجتماعية التعاونية وتوفر صوتا عالميا ومنتدى للتعاونيات.



ولفت إلى دور الحركة التعاونية الأردنية في التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والذي يعد القطاع التعاوني القطاع التنموي الثالث مع القطاعين العام والخاص، ووسيلة مهمة لتنمية المجتمعات في قطاعات الإنتاج والاستهلاك والخدمات، وتنمية المناطق الريفية والبادية وحل مشاكل الفقر والبطالة، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والاعتماد على الذات.



بدوره، ثمن بالو دور المركز في تطوير البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الحديثة، ودوره البارز في توفير بذار الأساس للمزارعين بالتعاون مع المؤسسة التعاونية الأردنية، مشيرا إلى جهود المركز في توظيف الابتكار بالقطاع الزراعي من خلال حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، والتي تعمل على ترجمة الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.