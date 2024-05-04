السبت 04-05-2024
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السبت، 04-05-2024 02:30 م

الكهرباء الأردنية تفتتح مركزا جديدا لخدماتها في مجمع رغدان

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الوكيل الإخباري - افتتحت شركة الكهرباء الأردنية، اليوم السبت، مركزا جديدا لخدماتها في مجمع رغدان - وسط البلد، يخدم مناطق التاج، الجوفة، حي أم تينا، ضاحية الأقصى، الأشرفية، الهاشمي الشمالي، الهاشمي الجنوبي، المحطة، ضاحية الاستقلال ووادي الرمم.

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ويأتي افتتاح الفرع الجديد ضمن استراتيجية الشركة بمواكبة تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة من قبلها وتعزيز مستوى رضا العملاء وتسهيل الوصول الى مكاتب الشركة ضمن مناطق اختصاصها في إقليم الوسط بالعاصمة (عمان ومأدبا والزرقاء والسلط).


ويذكر أن الشركة قد أطلقت مطلع العام الحالي باقة خدمات إلكترونية متكاملة للتسهيل على المشتركين عبر موقعها الإلكتروني www.jepco.com.jo.

 




 

 


 

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